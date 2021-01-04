Gram altında 19 yılın rekoru kırıldı

2020'de 540.6 lirayla rekor seviyeye çıkan gram altın, yılı yüzde 56.4 artışla 454.1 liradan tamamlayarak 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. Gram altın, 2001'de yüzde 119.1 artmıştı.
Finans analisti İslam Memiş, merkez bankalarının genişlemeci politikaları, bol likidite ve dolar endeksinin gerilemesinin Altın Bazlı Yatırım Fonları alımlarını hızlandırdığını söyledi.
TESK: FATURALARA İCRA DURDURULSUN
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgınından etkilenen esnafa elektrik ve doğalgaz borcu nedeniyle gelen icraların durdurulmasını istedi. Covid- 19 salgını döneminde elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenmesinde aksamalar yaşanmasının normal olduğunu ifade eden Palandöken, "Faturalardan dolayı gelen icralar durmalı" diye konuştu.
800 MİLYON TL'LİK BORON KAZANCI
Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi amacıyla yola çıkan Eti Maden mühendislerinin ortaya çıkardığı BORON, temizlik sektöründe dengeleri değiştirdi. Piyasaya girmesi ile birlikte çamaşır temizlik ürünleri kategorisinde fiyatları yüzde 40 aşağıya çeken BORON, vatandaşın cebinde fazladan 800 milyon lira kalmasını sağladı. (BARIŞ ŞİMŞEK)
Finans analisti İslam Memiş, merkez bankalarının genişlemeci politikaları, bol likidite ve dolar endeksinin gerilemesinin Altın Bazlı Yatırım Fonları alımlarını hızlandırdığını söyledi.
TESK: FATURALARA İCRA DURDURULSUN
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgınından etkilenen esnafa elektrik ve doğalgaz borcu nedeniyle gelen icraların durdurulmasını istedi. Covid- 19 salgını döneminde elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenmesinde aksamalar yaşanmasının normal olduğunu ifade eden Palandöken, "Faturalardan dolayı gelen icralar durmalı" diye konuştu.
800 MİLYON TL'LİK BORON KAZANCI
Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi amacıyla yola çıkan Eti Maden mühendislerinin ortaya çıkardığı BORON, temizlik sektöründe dengeleri değiştirdi. Piyasaya girmesi ile birlikte çamaşır temizlik ürünleri kategorisinde fiyatları yüzde 40 aşağıya çeken BORON, vatandaşın cebinde fazladan 800 milyon lira kalmasını sağladı. (BARIŞ ŞİMŞEK)