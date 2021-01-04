Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Bunun için yıl, yaş, ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. 3 şartı da sağlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurup emekli maaşına kavuşuyor. Son yıllarda yapılan reform hamleleriyle emekli aylığı bağlama işlemleri hızlandırıldı.
2002 öncesinde bir çalışanın emeklilik başvurusu yapmak için 11 farklı belgeyi toparlaması ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu. Bugün emeklilik işlemleri için tek bir dilekçe yetiyor, ortalama 1 hafta-10 gün içerisinde aylıklar bağlanıyor. Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor.
Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 8 bin 477 lira. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
3 MAAŞLIK NAKİT
Emekli aylığı bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının mevcut emeklilere de sağlanması beklentisi var. Tutarının da 3 maaş kadar olması bekleniyor. Talepler hayata geçerse emekliler nakit ihtiyacını faizsiz avans ile karşılayabilecek. Küçük taksitlerle geri ödenecek.
MİLYONLARIN ZAMMI BELLİ OLUYOR
Memurların, emeklilerin, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların yeni maaşları bugün belli oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu ay, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz- Kasım döneminde TÜFE yüzde 7.02 çıktı. Aralık'ta TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3.02'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı olacak.
BEKLENTİ 7.96
Yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların aylıkları da memur maaş katsayısındaki yükselişle artacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerininki yüzde 6.96 olacak.