TUİK'in 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte birçok kalemde değişiklik oldu. Özellikle memur ve emekliler enflasyon açıklamasını merakla bekliyorlardı. TÜİK'in enflasyon açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapıldı. Peki 2021 Kıdem tazminatı taban ve tavan fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…