

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMINDA SON DURUM

Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri kurum kaynaklı farkın giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ise 355 liraya varan zam yolu açılmasını istiyor. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin gözü intibakta.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.