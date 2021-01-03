Çalıştığı benzin istasyonundaki sakal tıraşı olmadan, kirli sakallı olarak mesaisine gelen genç, iddiaya göre işveren tarafından uyarıldı. Patronun uyarılarına kulak asmayan meydancı genç, bir defa daha sakallı şekilde işe gelince olanlar oldu.

İşten çıkartılan genç, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Davalı şirkete ait benzin istasyonunda 5 sene boyunca meydancı olarak aralıksız çalıştığını, işyerine sakalını kesmeden gelmesi sebebiyle işine son verildiğini öne sürdü. İşyerini terk etmek zorunda kaldığını ve konuyu Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne şikayete taşıdığını, iş müfettişleri tarafından rapor düzenlendiğini, davalı iş yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine ilişkin yazılı kural olmadığını dile getirdi.