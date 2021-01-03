Bitcoin'den 2021 zirvesi! Yükseliş hız kesmedi





Kripto para piyasalarında toplam hacim 871 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 287 milyar doları buldu.

Toplam 8,163 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,296 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 72.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 14.62 artışla 34,0.34.74 dolar,

2.Ethereum yüzde 12.82 artışla 821.43 dolar,

3.Tether yüzde 1.51 artışla 1.02 dolar,

4.Litecoin yüzde 21.17 artışla 151.29 dolar,

5.XRP yüzde 0.50 düşüşle 0.22 dolar,

6.Polkadot yüzde 11.38 artışla 9.27 dolar,

7.Bitcoin Cash yüzde 15.32 artışla 392.61 dolar,

8.Cardano yüzde 10.84 artışla 0.18 dolar,

9.Binance Coin yüzde 3.65 artışla 38.48 dolar,

10.Chainlink yüzde 8.40 artışla 12.50 dolardan işlem görüyordu.

Bittrt Araştırma'nın günlük analizinde, Binance US'in, 13 Ocak 2021'de borsadaki toplam hacmin yüzde 10'unu oluşturan XRP'yi listeden kaldıracağını duyurduğu anımsatılarak, "Belirlenen tarihin ardından XRP çekme işlemleri devam edecek, ancak, yatırımcı, cüzdanına XRP aktaramayacak" denildi ve eklendi:

"Bitcoin ETF'leri tekrar gündemde. 50 milyar dolarlık varlık barındıran VanEck, SEC Yönetimi'nin değişmesinin ardından Bitcoin ETF başvurusu yaptı. Bitcoin ETF'sinin onaylanması, 1 trilyon doları aşan Borsa Yatırım Fonu'ndan pay alınması anlamına geliyor. Bu durumun ise fiyatlara pozitif etki yaratması bekleniyor."