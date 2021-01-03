Son dakika faiz depremi: 4 Ocak 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasında. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranı yüzde 17.00 dolaylarına çıktı. Bankaların verdiği güzel geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı kaygı verdi. Bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarına göre örnek 100 bin lira mevduat faizi hesaplama işlemlerine göre aylık net kazanç tutarları şu şekildedir. Örneğin; en yüksek mevduat faizi sunan Fibabank üzerinden yüzde 17 ile 32 günlük mevduat hesabından 100 bin TL anapara için net kazancınız 1.416 TL olarak hesaplanmıştır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Son dakika faiz depremi: 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patladı!
HOŞ GELDİN FAİZLERİNE DİKKAT EDİN
Bankalar müşteri çekebilmek için ilk aylarda mevduat faizini diğer bankalara göre yarım ya da bir puan fazla verebiliyor. Ancak ertesi ay mevduat yenilendiğinde diğer bankalardan daha düşük faizlerle karşılaşılabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için "Hoş geldin faizi" kampanyalarını iyi incelemek gerekiyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantaj sağlayacaktır.
PAZARLIK DEVREDE
Faizlerin yükseldiğini gören vatandaş, bankasından yüksek faiz talep etmeye başlayınca 'artı puan' denilen tezgah altı oranlar da devreye girince mevduat yarışı kızıştı. Geçen haftaya kadar yüzde 13-14 bandında faiz veren bankalar müşteri kaybetmemek için faizi yüzde 18'ye kadar çıkarabiliyor. Merkez Bankası, TL mevduatlara olan ilginin canlanmasıyla dolarizasyonun önüne geçilebileceğini öngörüyor. Ancak henüz vatandaşların tercihi MB'nin öngörülerini doğrulamıyor. Nitekim, yurtiçi yerleşikler 18 Aralık ile biten haftada 2.6 milyar dolar değerinde döviz daha satın aldı ve döviz tevdiat hesapları 234.1 milyar dolara çıktı.
100.000 TL 32 Günlük Mevduat Faizi Hesaplama
Bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarına göre örnek 100 bin lira mevduat faizi hesaplama işlemlerine göre aylık net kazanç tutarları şu şekildedir. Örneğin; en yüksek mevduat faizi sunan Fibabank üzerinden yüzde 17 ile 32 günlük mevduat hesabından 100 bin TL anapara için net kazancınız 1.416 TL olarak hesaplanmıştır.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.