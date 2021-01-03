Pelecanos yatırımcılara tedbirli olmayı tavsiye etse de Bitcoin'in yükselişinin devam etmesini beklediğini açıkladı. Boğa piyasasının daha yeni başladığını düşündüğünü belirten Pelecanos "Bitcoin Sevgililer Günü'ne kadar (14 Şubat) 50 bin dolara yükselebilir" dedi.

ŞİRKET OLSA DÜNYADA İLK 10'DA OLURDU

Bu arada Bitcoin son yükselişle beraber toplam 630 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu piyasa değeriyle, eğer Bitcoin bir şirket olsaydı dünyanın halka açık en değerli 10. şirketi olurdu.