Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.01.2021 12:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2021 12:11
    ABONE OL

    kataloğu 5-6 Ocak 2021! el haftanın fırsatlarında neler var?

    kataloğu 5-6 Ocak 2021 yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan birbirinden güzel ürünler yakından takip ediliyor. Bu haftanın nda; teknoloji ürünleri ve elektrik elektronik aletlerinde büyük indirim olduğu görülüyor. İşte 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 5-6 Ocak 2021! BİM aktüel haftanın fırsatlarında neler var?

    Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın aktüel listesinde teknoloji aletlerindeki indirimlerin yanı sıra yiyecek ve içecek ürünlerinde de pek çok çeşit ve indirim yer alacak. Öte yandan kadın parfümü, banyo sabunu, duş jeli, dudak koruyucu, vazelin gibi kişisel bakım ürünlerinde de indirim yer alıyor. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu!

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5-6 OCAK 2021 TAM LİSTESİ

    Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi burada…

    -

    -

    -

    -

    -

    -
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 5-6 Ocak 2021! BİM aktüel haftanın fırsatlarında neler var?