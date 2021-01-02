Salgın sürecinde vatandaşa destek olmak için pek çok ekonomik destek vatandaşı korumak için devreye alındı. Bu bağlamda 300, 400, 600 TL için başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde devreye alınan ekonomik destekler devam ediyor. Ayrıca önceki destekler de sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular alınmaya devam ediliyor. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler sürüyor. Yardıma başvuru yapmak isteyenler ise koşulları merak ederek araştırma yapıyor.

300-400 VE 600 TL DOĞUM YARDIMI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.