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    Enerjiye yeni tarife geldi

    Elektrik tarifelerine tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 artış yapıldı. da da Ocak ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam oldu. 'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, Aralık'ta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için bin 264, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 414 lira olarak belirlendi.

    Enerjiye yeni tarife geldi

    Elektrik tarifelerine tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 artış yapıldı. da da Ocak ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam oldu. 'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, Aralık'ta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için bin 264, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 414 lira olarak belirlendi.

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