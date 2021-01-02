Enerjiye yeni tarife geldi

Elektrik tarifelerine tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 artış yapıldı. Doğalgazda da Ocak ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam oldu. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, Aralık'ta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için bin 264, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 414 lira olarak belirlendi.