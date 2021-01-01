BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! İşte BİM'de yeni yılın kaçırılmayacak fırsatları

BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleriyle satışa sunulacak olan yılın ilk fırsatlı ürünleri gelecek hafta marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta Avon Erkek Saç ve Vücut Şampuanı, Amasya Et Yemeklik Pastırma, Avon Parfüm Edt. Kadın Secret Attitude ürünlerin ön planda bulunuyor. Peki, BİM'de gelecek hafta hangi ürünler var? İşte BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri
BİM 5 OCAK 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Kırlangıç Ayçiçek Yağı
• 4 Lt
Beşler
Nostalji Dana Kangal Sucuk
• 300 g
Peysan
Dilimli Koyun/Keçi Klasik Beyaz Peynir
• 450 g
Polonez
Hindi Parça Etli Salam
• 110 g
Aytaç
Şipşak Piliç Kokteyl Sosis
• 170 g
Pınar Multisüt
Vanilyalı Süt
• 500 ml
Avon
Erkek Saç ve Vücut Şampuanı
• Adaçayı ve Sandal Ağacı
• 250 ml
Capitol
Şampuan
• 500 ml
Gliss
Saç Bakım Kremi
• 200 ml
Gloss
Nostalji Toka
Pofu
Tuvalet Kağıdı
• 2 katlı
Feast
Küp Soğan
• 450 g