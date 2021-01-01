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    • 01.01.2021 23:56
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    BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! İşte BİM'de yeni yılın kaçırılmayacak fırsatları

    BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Avon Parfüm Edt. Kadın Secret Attitude, Aytaç Şipşak Piliç Kokteyl Sosis, Avon Erkek Saç ve Vücut Şampuanı, Cire Aseptine 3 Aşamalı Maske Kiti, Gliss Saç Bakım Kremi, Tırnak Bakım Seti 3’lü, Belinno Beşler Nostalji Dana Kangal Sucuk, Mega Havlu, Amasya Et Yemeklik Pastırma ve Sek Kakaolu Protein Süt dikkat çekti. İşte BİM'de yeni yılın kaçırılmayacak fırsatları

    BİM 5 Ocak Salı aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleriyle satışa sunulacak olan yılın ilk fırsatlı ürünleri gelecek hafta marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta Avon Erkek Saç ve Vücut Şampuanı, Amasya Et Yemeklik Pastırma, Avon Parfüm Edt. Kadın Secret Attitude ürünlerin ön planda bulunuyor. Peki, BİM'de gelecek hafta hangi ürünler var? İşte BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri

    BİM 5 OCAK 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Kırlangıç Ayçiçek Yağı
    • 4 Lt

    Beşler
    Nostalji Dana Kangal Sucuk
    • 300 g

    Peysan
    Dilimli Koyun/Keçi Klasik Beyaz Peynir
    • 450 g

    Polonez
    Hindi Parça Etli Salam
    • 110 g

    Aytaç
    Şipşak Piliç Kokteyl Sosis
    • 170 g

    Pınar Multisüt
    Vanilyalı Süt
    • 500 ml

    Avon
    Erkek Saç ve Vücut Şampuanı
    • Adaçayı ve Sandal Ağacı
    • 250 ml

    Capitol
    Şampuan
    • 500 ml

    Gliss
    Saç Bakım Kremi
    • 200 ml

    Gloss
    Nostalji Toka

    Pofu
    Tuvalet Kağıdı
    • 2 katlı

    Feast
    Küp Soğan
    • 450 g
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    Haberler Ekonomi BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! İşte BİM'de yeni yılın kaçırılmayacak fırsatları