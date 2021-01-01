BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! İşte BİM'de yeni yılın kaçırılmayacak fırsatları

BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleriyle satışa sunulacak olan yılın ilk fırsatlı ürünleri gelecek hafta marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta Avon Erkek Saç ve Vücut Şampuanı, Amasya Et Yemeklik Pastırma, Avon Parfüm Edt. Kadın Secret Attitude ürünlerin ön planda bulunuyor. Peki, BİM'de gelecek hafta hangi ürünler var? İşte BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri

BİM 5 OCAK 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

Kırlangıç Ayçiçek Yağı

• 4 Lt