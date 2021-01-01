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    • Ekonomi
    • 01.01.2021 21:57
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    • 01.01.2021 21:57
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    Daha cazip teklif geldi! inde yeni fırsat sunuluyor! Vakıf, Ziraat, Garanti, TEB faiz oranı nedir?

    Daha cazip teklif geldi! inde yeni fırsat sunuluyor! Vakıf, Ziraat, Garanti, TEB faiz oranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni yılın gelmesiyle ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. lar tarafından alınan yeni kararlar belirli tarihler aralığında açıklanıyor. Kredi çekmek için bankalara gidecek olanların gündeminde yeni oranlar yerini alıyor. Bankalar oranlardaki yeni değişimleri ve müşterileri için sunduğu ek fırsatları tek tek açıkladı. Kredi çekmek isteyenler yeni yılla beraber hangi bankanın ne kadar faiz oranı olduğunu öğrenmek adına yapılan güncel duyuruları takip etmekte.

    Daha cazip teklif geldi! Kredi faizinde yeni fırsatlar...

    Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankaların kredi faiz oranları belli oldu. İhtiyaçlarını karşılamak, ev ya da araba almak üzere kredi çekecek olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda bankalar belirli dönemler arasında yeni fırsatlarını duyururken faiz oranlarında da değişime gidiyor. Bu hafta bazı bankalarda son dakika faiz değişimi meydana geldi. Şimdi kredi çekmeyi düşünenler ise banka banka kredi faiz oranlarındaki son durumu öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor.

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...

    KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    GARANTİ BBVA KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TEB KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    AKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    ING BANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞ BANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.50

    Taşıt kredisi: 1.55

    Ev kredisi: 1.40

    GARANTİ BBVA

    Konut kredisi: 1.49

    İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlamakta.

    Taşıt kredisi: 1.64

    ZİRAAT BANKASI

    Konut kredisi: 1.65

    Tüketici kredisi: 1.75

    Taşıt kredisi: 1.75

    AKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.98

    Direkt kredi: 2.09

    Konut kredisi: 1.41

    Taşıt kredisi: 1.51

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.50

    Taşıt kredisi: 1.55

    Ev kredisi: 1.40
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    Haberler Ekonomi Daha cazip teklif geldi! Kredi faizinde yeni fırsat sunuluyor! Vakıf, Ziraat, Garanti, TEB faiz oranı nedir?