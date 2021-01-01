Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankaların kredi faiz oranları belli oldu. İhtiyaçlarını karşılamak, ev ya da araba almak üzere kredi çekecek olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda bankalar belirli dönemler arasında yeni fırsatlarını duyururken faiz oranlarında da değişime gidiyor. Bu hafta bazı bankalarda son dakika faiz değişimi meydana geldi. Şimdi kredi çekmeyi düşünenler ise banka banka kredi faiz oranlarındaki son durumu öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor.
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...
KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
GARANTİ BBVA
Konut kredisi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlamakta.
Taşıt kredisi: 1.64
ZİRAAT BANKASI
Konut kredisi: 1.65
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
AKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.98
Direkt kredi: 2.09
Konut kredisi: 1.41
Taşıt kredisi: 1.51
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40