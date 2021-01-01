Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankaların kredi faiz oranları belli oldu. İhtiyaçlarını karşılamak, ev ya da araba almak üzere kredi çekecek olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda bankalar belirli dönemler arasında yeni fırsatlarını duyururken faiz oranlarında da değişime gidiyor. Bu hafta bazı bankalarda son dakika faiz değişimi meydana geldi. Şimdi kredi çekmeyi düşünenler ise banka banka kredi faiz oranlarındaki son durumu öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...