Asgari ücret ve AGİ zamlı maaş tablosu yeni yılın ilk gününde milyonlarca kişinin gündemindeki yerini yavaş yavaş almaya başladı. Asgari ücret 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin belirlendiği gün, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Şimdi çalışanlar zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte AGİ 2021 dahil maaş tablosu

ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Asgari ücret zamlı maaşlar Şubat ayından itibaren çalışanlara çalıştıkları iş yerleri tarafından maaş gününe göre ödenmeye başlanacak.

İşte AGİ 2021 tablosu hakkında bilgiler;