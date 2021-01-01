100 milyon TL'lik büyük ikramiye ile İm'para'tor olmak mümkün! İşte büyük ikramiye ile alınabilecekler...





İkramiye ile 15 milyon liralık özel jetlerden 7 tane alabilir bir filo kurabilirsiniz.



100 milyon lira ile 100 adet lüks yat alabilir, denizlerin hakimi olabilirsiniz.



100 milyon lira ile 33.783 adet cumhuriyet altını, 134.228 adet çeyrek altın alınabilir.







100 milyon lira ile dünyanın en pahalı otomobili Bugatti Veyron'dan 10 tane alabilirsiniz.



Ortalama 200 bin lira olan orta segment otomobillerden 500 adet alabilirsiniz.



334 dairenizi 2 bin liradan kiraya verirseniz aylık geliriniz 668 bin lira olacaktır.



300 bin lira değerindeki dairelerden 334 tane alabilir emlak kralı olabilirsiniz.







2 milyon değerindeki lüks villalardan 50 tane alabilirsiniz.



Villalarınızı 5'er bin liradan kiraya verirseniz aylık geliriniz 250 bin lira olacaktır.







Büyük ikramiye en büyük kağıt para 200 liradan 400 bin adet banknottan oluşuyor.



Ortalama bir otomobilin ağırlığı 1100 kilo olduğu göz önüne alındığında, ikramiye 750 otomobilin ağırlığına denk geliyor.







İkramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında 820 ton olarak belirleniyor.









100 MİLYONLUK DEV İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI - 9884757



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