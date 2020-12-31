



GEZEN TAVUK MU DEĞİL Mİ?

Bakanlığın, inceleme başlatacağını belirten Afyon, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beyaz yumurtanın fiyatı yerinin kirasına göre 1 lirayı geçmemeli. Doğal yumurta sattığını, iddia edenler, 1.5 lira fiyatla nasıl yumurta satıyorlar? Vatandaşımız damgasız yumurta almasın. Her sarı yumurtayı da organik zannetmesin, sertifikasını sorgulasın. Gerçek olmadığı halde 'organik' yumurta servis diye ediliyor."



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