5) Bugüne kadar gelir testine hiç girmedim, ne yapmam lazım?

Yeni yasa ile bu durumda olanlara da hak tanınıyor. Hiç gelir testi yaptırmamış olanlar eğer genel sağlık sigortası prim borcunu ödeyemeyecek durumdalarsa 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilirler. Testin sonucuna göre ya geçmiş primlerini devlet karşılayacak, böylece bu kişiler hiçbir prim ödemeden devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilecek ya da primlerini kendileri ödeyecek.