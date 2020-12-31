Bütün dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, ekonomileri de derinden etkiledi.
Borsalar, şirketler, para birimleri kayıplar yaşadı.
Özellikle turizm ve ulaştırma sektörlerinde sıkıntı büyürken, teknoloji alanında ise kazançlar oldu.
Yani bu küresel krizi fırsata çeviren şirket ve borsalar da görüldü.
En çok kazananların başında teknoloji şirketleri gelirken; kaybedenler listesinin başında ise havayolu firmaları yer aldı.
AŞI UMUTLARI ARTIRDI
2021 yılı için umutlu konuşan uzmanlar, özellikle turizm hareketleriyle birlikte ulaştırma alanında canlılığın görüleceğini, yine teknoloji ve sağlık sektörlerinin de ön planda olacağını belirtiyor.
Özellikle aşı konusundaki gelişmeler, bu alanda çalışma yapan şirketleri öne çıkarıyor.
TURİZM TOPARLANIYOR
Türkiye'ye baktığımızda da özellikle sağlık ve teknoloji firmaları öne çıkarken; turizm ve havayolunda sıkıntı yaşandı.
Buna rağmen Türkiye yılı 15 milyon turist ile kapatıyor.
BIST 100 REKORLAR KIRIYOR
Borsa performanslarına baktığımızda da BIST 100 dünya borsalarının kayıplar yaşadığı yılı yüzde 29 kazançla kapatıyor.
Özellikle yılın son günlerinde yeni rekorlar kıran Borsa İstanbul, yeni katılımcılarıyla da dikkat çekiyor.