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    • Ekonomi
    • 30.12.2020 23:23
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    • 30.12.2020 23:23
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    30-31 Aralık aktüel kataloğunda neler var? BİM'de her eve lazım özel sürpriz ürünler

    30-31 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yarın marketlerden alışveriş yapacak vatandaşların dikkatini çekecek ürünler arasında Miele Toz Torbalı Elektrikli Süpürge, Kapaklı Erzak Kabı 1200 ml, Bordürlü Banyo Havlusu, LAV 3’lü Tokyo Kısa Meşrubat Bardağı, Naturalove Çerezlik Seti 7 Parça, Casilda Home 3 Tekerli Pazar Arabası, Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge dikkat çekiyor. İşte BİM 30-31 Aralık aktüel kataloğu ürünleri

    takvim.com.tr
    BİM 30-31 Aralık aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 30-31 Aralık aktüel kataloğu ile bugün sabah saatlerinden itibaren onlarca ürün raflardaki yerini aldı. BİM'de bu hafta dikkat çeken pek çok ürün yer alıyor. Bu ürünler arasında LAV 3'lü Tokyo Kısa Meşrubat Bardağı, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, Bonera Berlin Düdüklü Tencere ve Paşabahçe Desenli Ölçü Bardağı ön planda bulunuyor. Peki, BİM 30-31 Aralık aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi

    BİM 30-31 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    borcam ürünleri

    erzak kabı

    oyuncaklar

    tencere çeşitleri

    cam demlik

    havlu çeşitleri

    kettle

    sterilizasyon spreyi

    kumtel ısıtıcı

    hamur porsiyonlayıcı

    bere

    pazar arabası
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    Haberler Ekonomi BİM 30-31 Aralık aktüel kataloğunda neler var? BİM'de her eve lazım özel sürpriz ürünler