BİM 30-31 Aralık aktüel kataloğu ile bugün sabah saatlerinden itibaren onlarca ürün raflardaki yerini aldı. BİM'de bu hafta dikkat çeken pek çok ürün yer alıyor. Bu ürünler arasında LAV 3'lü Tokyo Kısa Meşrubat Bardağı, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, Bonera Berlin Düdüklü Tencere ve Paşabahçe Desenli Ölçü Bardağı ön planda bulunuyor. Peki, BİM 30-31 Aralık aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi

BİM 30-31 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU