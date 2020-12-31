İşten çıkartma yasağı uzadı! İşsize-kısa çalışana ödeme 5 Ocak’ta

Pandemi sürecinde istihdamı korumak için hayata geçirilen fesih kısıtı ve nakdi ücret desteğine süre uzatımı geldi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla fesih kısıtı ve nakdi ücret desteğinin süresi 17 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldı.
İşverenler, iş sözleşmelerini, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 17 Mart'a kadar feshedemeyecek.
Ücretsiz izinde olanlara ve işsizlik ödeneği alamayanlara verilen nakdi ücret desteği de 17 Mart tarihine kadar devam.
Bu süre Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek.
İŞSİZE-KISA ÇALIŞANA ÖDEME 5 OCAK'TA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak'ta yatırılacağını duyurdu.
Kısa çalışma uygulaması kapsamında başvuruların 1 Aralık itibarıyla tekrar alınmaya başladığını belirten Selçuk, son başvuru tarihinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını anımsattı.
Aralık'a ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ocak'ta yapılacağını bildiren Selçuk, ödemelerin hesaplara yatırılacağını kaydetti.