Vatandaş frene sert basmıştı, araç satışları durmuştu! Şimdi ise sahibinden 2.el o otomobiller kapış kapış gidiyor... İkinci el araç pazarında fiyatların fırlaması, ağır hasarlı olan araçların daha fazla ilgi görmesine neden oldu. Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyordu. Son zamanlarda ise ikinci el pazarında durgunluk yaşanıyor, ancak fiyatlarda beklenen düşüş hala gerçekleşmedi. Kocaeli'nde oto galericilik yapan Mesut Şengül, bazı araçların fiyatının iki kat arttığını ifade ederek, "Martta pandemi açıklandığında fiyatlar normaldi. Gümrük kapıları kapanınca, ÖTV eklenip sıfır araç fiyatları artınca ikinci ele de yansıdı. Abartılı rakamlar oldu. Hemen hemen iki katının üzerine çıkan araçlar var.
"Fiyatlar iki kat arttı"
Kocaeli'nde oto galericilik yapan Mesut Şengül, bazı araçların fiyatının iki kat arttığını ifade ederek, "Martta pandemi açıklandığında fiyatlar normaldi. Gümrük kapıları kapanınca, ÖTV eklenip sıfır araç fiyatları artınca ikinci ele de yansıdı. Abartılı rakamlar oldu. Hemen hemen iki katının üzerine çıkan araçlar var.
Geçen yıl 100 bin liraya satılan araç, bu sene 200 bin lira oldu. Aracın durumuna, pahalılığına göre biz 5 ile 10 bin arasında geri çektik." ifadelerini kullandı.
Eskiden ağır hasarlı araçların satılmadığını, artık fiyatlarından dolayı vatandaşların onlara yöneldiğini söyleyen Şengül, ''Eskiden ağır hasarlı, pert kayıtlı araçlar satılmıyordu. Şimdi yüzde 50 düşük diye insanlar onları alıyor." diye konuştu.
Kocaeli'nde 32 senedir oto galericilik yapan Tamer Ertuğ da fiyatların yavaş yavaş aslına dönmeye başladığını belirterek, "Bunlar şişme fiyatlar. İleriki zamanlarda yavaş yavaş düşmeye başladı. Her sabah sosyal ağdaki firmalara baktığımız zaman, fiyatların düştüğünü görüyoruz. Esnaf adet olarak küçüldü.
Geçen sene bu zamanlarda 30 arabası olan meslektaşımız 15 arabaya düştü. Şu anda fiyatlar yeni yeni aslına dönmeye başladı. Bir de bu fiyatların düşmesinin sebebi de artık herkes galericilik yapamıyor.'' şeklinde konuştu.
Ağır Hasarlı Araç Alırken Nelere Dikkat Edilmeli
Hasarlı araç almak istiyorsanız öncelikle nasıl bir araç almak istiyorsunuz ona karar vermeniz lazım. Daha sonra hasarlı araç satış siteleri üzerinden bir araç beğenmelisiniz. Aracın hasar durumunu mutlaka dikkatlice inceleyin. Önden kazalımı arkadan kazalımı yada mekanik hasarlımı bunları dikkatlice inceleyin. Hasarlı araç alırken yanınızda bir uzman olması sizi bu süreçte oldukça rahatlatacaktır.
Hasarlı araç almak isteyenlere bir diğer önerimiz, piyasada parçası kolay bulunan gerektiğinde çıkma parçasıda kolay alabileceğiniz bir markayı tercih etmenizi öneriyoruz. Çünkü kazalı araç alırken maliyet hesabı önemli bir konu. Aracı aldıktan sonra topladığınızda neredeyse hasarsıza yakın bir fiyata denk gelirse o zaman kazalı araba alamanın bir mantığı kalmaz.
Hasarlı araç alırken daha çok yüzeysel kazalı arabalar almaya çalışın. Şase hasarlı ağır kazası olan araçları almanızı çok önermiyoruz. Çünkü bu tip araçların yeniden toplanması ve trafiğe çıkması sancılı bir süreç oluyor.
Kazalı araba alırken mutlaka önceden kaportacı ve boyacı ile görüşün ön fiyat bilgisi alın. Aracın resimlerini önceden kaportacıya göstererek bu aracın toplanma süreci hakkında zaman ve işçilik ücretlerini önceden belirlemeye çalışın. Kazalı araba alırken maliyet sizin için en önemli konulardan biri. Tabi o aracı toplayacak kaportacı ve boyayacak iyi bir usta bulmakta çok önemli.
Yoksa nerden aldım bu kazalı arabayı diyip isyan edebilirsiniz. Çünkü kaportası düzgün toplanmamış bir araç size hem kullanırken hemde satarken ciddi sorunlar çıkarabilir. Almak istediğiniz kazalı araç mümkünse airbag kapalı olması ve eveliyatında da kaza yapmamış olmasına da özen gösterin.
Size bir diğer tavsiyemiz hasarlı aracı almadan önce ortalama bir maliyet raporu çıkarmanız. Bunun için değişen parçaların tespiti ve o parçaların sıfır fiyatı, çıkma fiyatı alarak karşılaştırma yapın. Sıfır parçada yan sanayi ve orjinal parça diye ayırın. Daha sonra çıkma parçanında fiyatını alarak karşılaştırma yapın.
Önden Kazalı Araç Alınır mı?
Hasarlı araç almak isteyenlerin en fazla sordukları sorulardan bir tanesi de bu önden kazalı araç alınır mı? Bu soruya hayır kesinlikle alınmaz gibi bir şey söylememiz mümkün değil. Aslında kazalı aracın geneli için böyle bir şey söylemekte doğru değil. Çünkü günümüz teknolojisinde her kaza, her hasar tamir edilebilmektedir. Aynı şekilde önden kazalı aracında tamiri yapılabiliyor. Ama illa önden kazalı araç almanız gerekiyorsa size tavsiyemiz şaselere kadar giren önden kazalı araç almamanızı öneririz. Çünkü şase ucundan tampon demiri bağlantı noktasındaki hasar kabul edilebilir ama arkaya kadar giden şase bükülmesi şasesi katlanmış araç almamanızı öneririz.
Yandan Kazalı Araba Alınır mı?
Araba sahibi olmak isteyenler için kazalı araba almak bir alternatif durumda. Kazalı araba almak isteyenlerin sorduğu sorulardan bir taneside yandan kazalı araba alınır mı? Yandan kazalı arabanın kaza boyutu burda belirleyici bir unsur. Örneğin iç direk tavan direğine kadar girmiş bir kazalı araç ise, bu aracın doğru ustalar tarafından onarımı yapılması gerekir. Çünkü aracın duruşunu değiştiren bir kazadır. Özellikle orta direğin onarımına özen gösterilmesi gerekiyor.