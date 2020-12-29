Pandemi döneminde devreye alınan pek çok destek bulunuyor. Bugüne kadar başta pandemi sosyal destek ödemesi olmak üzere pek çok yardım ve destek ödemesi yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular devam ediyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır. Haberimizde desteğe dair merak edilen tüm detayları ve bilinmesi gerekenleri derledik.

300-400 VE 600 TL DOĞUM YARDIMI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.