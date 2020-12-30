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    • 30.12.2020 10:43
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    SON DAKİKA: Bakan açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 'ta hesaplara yatacak

    Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 ’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    DHA
    Bakan açıkladı: O tarihte hesaplara yatacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 'ta yatırılacağını duyurdu.


    SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2021'E KADAR UZATILDI
    Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında başvuruların 1 Aralık 2020 itibarıyla tekrar alınmaya başladığını belirterek, son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı.

    Aralık ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ocak 2021'de yapılacağını bildiren Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.


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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Bakan açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplara yatacak