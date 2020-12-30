Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan salgında esnafa hibe desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Esnafa hibe ve kira desteği başvurusu başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvuruları bugün başladığını duyurdu. Peki, Esnafa kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Esnafa hibe ve kira desteği başvuru şartları... Buna göre, destek programı kapsamında hibe, "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...