Faizsiz Kredi Veren Bankalar

Bankalar tarafından faizsiz kredi ismi altında verilen kredilerin içerisinde kar oranı ismi altında bir fark talep edilmektedir. Bankalar faiz oranı uygulamasalar bile farklı bir isim altında sıradan kampanyalarda verilen faiz oranları gibi bir miktar parayı kasasına koymaktadır. Bu tutar da elbette krediyi kullanan kişilerin cebinden çıkmaktadır.

Faizsiz kredinin en belirgin farkı başvuruda bulunurken talep edilen masrafların işlemler sona erdikten sonra geri alınabilir olmasıdır. Bu tutarlar da çok büyük rakamlara ulaşmamaktadır.