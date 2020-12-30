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    kapsamında ayın 1, 2 ve 3’ünde aylık alan emekli dul ve yetimlerin ödemeleri dün ve bugün yapıldı

    kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlere erken maaş ödemesi yapıldı. Aile, Çalışma ve , Emekli Sandığı kapsamında ayın 1, 2 ve 3'ünde aylık alanların ödemelerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öne çektiklerini söyledi.

    Emekliye erken maaş

    Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlere erken maaş ödemesi yapıldı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında ayın 1, 2 ve 3'ünde aylık alanların ödemelerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öne çektiklerini söyledi.

    Selçuk şu bilgileri verdi: "Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan aylıkları sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz.

    Aylıklarını her ayın 1'inde alanlara dün ödemeleri yapıldı.

    2 ve 3'ünde alanlara bugün ödeme var."
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    Haberler Ekonomi Emekli Sandığı kapsamında ayın 1, 2 ve 3’ünde aylık alan emekli dul ve yetimlerin ödemeleri dün ve bugün yapıldı