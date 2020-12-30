Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlere erken maaş ödemesi yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında ayın 1, 2 ve 3'ünde aylık alanların ödemelerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öne çektiklerini söyledi.
Selçuk şu bilgileri verdi: "Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan aylıkları sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz.
Aylıklarını her ayın 1'inde alanlara dün ödemeleri yapıldı.
2 ve 3'ünde alanlara bugün ödeme var."