Birleşik Krallık, Brexit sonrası Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını (STA) Türkiye ile imzaladı. Tören, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın video konferans ile katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iki ülke ilişkileri açısından yeni ve çok özel bir kilometre taşı olan anlaşmanın 1 Ocak'ta devreye gireceğini söyledi. Anlaşma ile Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken, Birleşik Krallık ile ilişkileri daha da derinleştirme yönünde ilk adımı attıklarını kaydeden Pekcan, "Anlaşma olmasaydı Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yüzde 75'i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2.4 milyar dolara varan zararımız olacaktı. Bu risk an itibariyle ortadan kalkmıştır" dedi.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada da "Her iki ülke ayrıca, gelecekte daha iddialı bir STA için çalışılması konusunda kararlıdır" denildi.