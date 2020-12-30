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    ile imzalar atıldı! Tarihi anlaşma

    , sonrası ile vardığı anlaşmanın ardından ilk anlaşmasını () ile imzaladı. Tören, ile Birleşik ’ın video konferans ile katılımıyla gerçekleştirildi.

    Tarihi anlaşma

    , sonrası ile vardığı anlaşmanın ardından ilk anlaşmasını () ile imzaladı. Tören, ile Birleşik 'ın video konferans ile katılımıyla gerçekleştirildi.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iki ülke ilişkileri açısından yeni ve çok özel bir kilometre taşı olan anlaşmanın 1 Ocak'ta devreye gireceğini söyledi. Anlaşma ile Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken, Birleşik Krallık ile ilişkileri daha da derinleştirme yönünde ilk adımı attıklarını kaydeden Pekcan, "Anlaşma olmasaydı Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yüzde 75'i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2.4 milyar dolara varan zararımız olacaktı. Bu risk an itibariyle ortadan kalkmıştır" dedi.

    İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada da "Her iki ülke ayrıca, gelecekte daha iddialı bir STA için çalışılması konusunda kararlıdır" denildi.

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    Haberler Ekonomi Birleşik Krallık ile imzalar atıldı! Tarihi anlaşma