Başvurular sona eriyor! 20.000 TL indirim, yüzde 0 faiz 100.000 TL kredi desteğiyle Peugeot 2020 yılsonu araç kampanyası

Satın alma işlemine başlamadan önce mümkünse şu paspas olayını çözün. Bir çok bayiide paspas opsiyon gibi olduğundan mümkünse paspassız aracı almayın. Genelde hediye vs. deniliyor ama almadan önce paspas var mı yok mu konuşun. Yoksa 1-2 ay paspas beklemek durumunda kalabilirsiniz veya gidip satın almak durumunda kalacaksınız. Bir çok yeni model araçta yangın tüpü olmuyor. Bunu kendiniz almak durumundasınız. Çok basit gibi gelse de bunlar extra masraf. Ayrıca alacağınız araçta kriko, stepne, şase no, motor no vs. kesinlikle kontrol edin. Yoksa bi gün sonra pardon demesinler.

Eğer aracı hemen almayacaksanız yurtdışından gelecekse kesinlikle hediye özellikler katmayı unutmayın. Cam filmi, koruma, kamera, park sensörü, sis farı vs. gibi. Bazı bayiler hediye olarak bu özellikleri de veriyorlar. Opsiyon olayı gerçekten saçma sapan bir hal almış durumda. Mesela seat ibizanın bazı modellerinde cam üstelerinde tutacaklardan yok. Adamlar buna bile opsiyon koymuş. Durum bu iken iyice incelemenizde fayda var.

Herşey tamamsa size geçici ruhsat, fatura ve aracın anahtarı (yedek anahtar) verilir. Aracın faturası eksik görünebilir. Genellikle bunu aracının yaptığı harcamalara bağlıyorlar. Tabi siz bu durumu isterseniz detaylı bir şekilde bilgi edinebilirsiniz. Aracınızın ruhsatını bir sonraki gün gidip trafik tescilde alabilirsiniz. Almazsanız 15 gün içinde adresinize PTT aracılığı ile postalanıyor. Ama gidip hemen alabilirsiniz.