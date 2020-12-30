2021 pasaport harcı ne kadar olacak? Yeni pasaport ücreti kaç TL?

2021 yeni pasaport ücreti ne kadar? Pasaport harcı ne kadar olacak? Yeni pasaport almak isteyen vatandaşlar randevu işlemlerini yeniledikten sonra harç yatırmayı tamamlıyor. Yeni yılda pasaportun ne kadar olacağı da merak edilen konulardan birisi. Peki, 2021 yeni pasaport ücreti ne kadar olacak?

2021 PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.