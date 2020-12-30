2021 pasaport harcı ne kadar olacak? Yeni pasaport ücreti kaç TL?

2021 yeni pasaport ücreti ne kadar? Pasaport harcı ne kadar olacak? Yeni pasaport almak isteyen vatandaşlar randevu işlemlerini yeniledikten sonra harç yatırmayı tamamlıyor. Yeni yılda pasaportun ne kadar olacağı da merak edilen konulardan birisi. Peki, 2021 yeni pasaport ücreti ne kadar olacak?
2021 PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.
Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi bulunuyor.
Pasaport harçlarında, süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira, 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira alınacak.
EHLİYET ÜCRETİ NE KADAR?
Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira, 2 yıl süreli olanlar için 542,20 lira, 3 yıl süreliler için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira oldu. 2021'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820,10 lira olarak uygulanacak.
Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 27,20 liradan, icraya başvurma harçları 59,30 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olacak.
Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 2 bin 6 liraya çıktı.
Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2021 yılında yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru 7,88 lira olarak belirlendi.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18 bin 900 lira olarak belirlendi.