Zamlandı! Evi ve arabası olana kötü haber geldi! 2021 yılına ait tutarlar belli oldu

Emlak vergisi nedir?

Emlak vergisi, tüm taşınmazlardan senelik olarak alınan vergiye verilen isimdir. 1986 senesinden beri belediyeler tarafınca tahsil edilen emlak vergisi, mülk sahibi vatandaşlar tarafından her yıl düzenli olarak ödenmek durumundadır. Zaman zaman servet vergisi olarak da anılan emlak vergisinin, bina vergisi ve arazi vergisi olarak iki türü bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yer alan yapıların hepsi, 1319 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak Bina Vergisine tabidir. Aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde konumlanan tüm arsa ve araziler aynı kanunun hükümlerine dayanarak arazi vergisine tabi tutulmaktadır.

Her sene düzenli olarak belediyelerin tahsil ettiği vergi tercihinize bağlı olarak tek seferde de ödenebilir, iki taksite de bölünebilir. Taşınmaz sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi ödemesi, arsa, arazi, mesken ve de işyerleri için farklı oranda, vergi yılı içindeki asgari rayiç değerlere dayanarak hesaplanır.