Zamlandı! Evi ve arabası olana kötü haber geldi! 2021 yılına ait tutarlar belli oldu

Son dakika haberi: Evi ve arabası olana kötü haber geldi! 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak. Her yıl 1 Ocak ile 31 Ocak arasında yatırılması gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit affı geliyor. İlk taksiti yatıramayanlar MTV ödemelerini 1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında yatırabilecekler. Emlak vergisi ise, servete dayalı olarak arsa, arazi ve binalarla ilgili tahsil edilen bir vergidir. Taşınmaz malın özelliklerine bağlı olarak farklı kriterler söz konusu olur ve farklı miktarda ücret ödenir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2021 MTV ÖDEME LİSTESİ
MTV ödemeleri nasıl yapılacak?
Motorlu Taşıtlar Vergisi; Vergi Dairelerine, yetkili kılınan banka ve internet bankacılığı şubelerine ve İnternet Vergi Dairesine ödenebilir. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde aracın yaşı ve motorun hacmi baz alınıyor. Aracın yaşı ve motorun hacmine göre ödeme tutarları farklılık gösteriyor.
Kimler MTV taksiti öder?
Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak ve helikopter sahipleri bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi trafik sicil kaydının başlamasıyla başlar. Yılın ilk 6 ayında alınan aracın MTV ödemesi diğer 6 aylık dönemin başında başlar. Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kere ödenir. Birinci kısmı Ocak ayında ikinci kısmı ise Temmuz ayında olmak üzere. Ödeme işlemini nakit ya da kredi kartı şeklinde yapabilirsiniz. Bunu yaparken de taksit avantajından yararlanabilirsiniz.
Borç hesaplama nasıl yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergi aracın türüne göre değişiklik göstermektedir. Aracınız otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs ya da otobüs ise ona vergi ödemesi yapmanız gerekmektedir. Bunun dışında en önemli kısım ise aracın yaşı ve motorundaki silindir sayısına göre de ödeme yapılması gereken ücrette bu kriterlere göre de artabiliyor ya da azalabiliyor.
Ödenmemesi durumunda ne olur?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödenmemesi durumunda meydana gelecek olumsuzluklar. Kredi borcunuzu ödemediğiniz zaman gelen faiz gibi vergi borcunu da ödemediğiniz zaman aya göre faizler uygulanmaktadır. Her ay gecikme zammı adı altında Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunuza zam eklenmektedir. Zam geldiği halde ödemenizi yapmazsan ız Maliye Bakanlığı ilk önce size uyarı da bulunur. Daha sonra ödemeyi yine yapmazsanız bu sefer de Maliye Bakanlığı tarafından bankalardaki hesaplarınıza el konulur. El konulma işleminde MTV borcunuz tah sil edilir. Bu durumun dışında bir de kötü senaryo da var. Ödemelerinizi bu yol üzerinden de karşılanmazsa aracınız bağlanabilir.
Emlak vergisi nedir?
Emlak vergisi, tüm taşınmazlardan senelik olarak alınan vergiye verilen isimdir. 1986 senesinden beri belediyeler tarafınca tahsil edilen emlak vergisi, mülk sahibi vatandaşlar tarafından her yıl düzenli olarak ödenmek durumundadır. Zaman zaman servet vergisi olarak da anılan emlak vergisinin, bina vergisi ve arazi vergisi olarak iki türü bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yer alan yapıların hepsi, 1319 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak Bina Vergisine tabidir. Aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde konumlanan tüm arsa ve araziler aynı kanunun hükümlerine dayanarak arazi vergisine tabi tutulmaktadır.
Her sene düzenli olarak belediyelerin tahsil ettiği vergi tercihinize bağlı olarak tek seferde de ödenebilir, iki taksite de bölünebilir. Taşınmaz sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi ödemesi, arsa, arazi, mesken ve de işyerleri için farklı oranda, vergi yılı içindeki asgari rayiç değerlere dayanarak hesaplanır.
Emlak Vergisinden Kimler Muaftır?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kapsamında, brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen ve tek meskeni bulunan ya da tek meskenin intifa hakkına sahip olanlar; geliri olmadığına dair evrak sunanlar; gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından tahsil ettikleri emekli aylığı, dul aylığı, yetim aylığı, ölüm aylığı ve maluliyet aylığıyla sınırlı olan şahıslar, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli yurttaşlar, gerekli olan şartları yerine getirdikleri takdirde emlak vergisinden muaf olabilir.
Emlak Vergisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Emlak vergisi müracaatı için taşınmaz malın bağlı olduğu belediyeyi ziyaret ederek başvurunuzu gerçekleştirmeniz mümkündür. Emlak vergisi ödeyecek mükelleflerin bunun yanı sıra belediyelerden alınan formu da doldurması gerekmektedir.