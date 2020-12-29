MTV 2021 ne kadar? 2021 motorlu taşıtlar vergisi ücretleri belli oldu!

Ülkemizde trafiğe çıkacak tüm araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu motorlu taşıtlar vergisinin 2021 fiyatları belli oldu. Milyonlarca araç sahibi bu haberi bekliyordu, Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez ödenen MTV 2021 yılında ne kadar olacak? Hangi araçlar için ne kadar ödeme yapılacak? Diğer yandan MTV hesaplama işlemi de sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte MTV 2021 ile ilgili tüm bilgiler…
2021 MTV NE KADAR?
1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.
MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.
MTV ödemeleri www.gib.gov.tr aracılığıyla yapılır.
MTV ÜCRETLERİ 2021
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc 2020 MTV: 964 lira, 2021 MTV: 1051 lira
1301-1600 cc 2020 MTV: 1678 lira, 2021 MTV: 1830 lira
1-3 yaş
1601-1800 cc 2020 MTV: 2964 lira, 2021 MTV: 3234 lira
1801-2000 cc 2020 MTV: 4670 lira, 2021 MTV: 5095 lira
4-6 yaş
0-1300 cc 2020 MTV: 672 lira, 2021 MTV: 733 lira
1301-1600 cc 2020 MTV: 1258 lira, 2021 MTV: 1372 lira
4-6 yaş
1601-1800 cc 2020 MTV: 2316 lira, 2021 MTV: 2526 lira
1801-2000 cc 2020 MTV: 3596 lira, 2021 MTV: 3923 lira
7-11 yaş
0-1300 cc 2020 MTV: 376 lira, 2021 MTV: 410 lira
1301-1600 cc 2020 MTV: 730 lira, 2021 MTV: 796 lira
7-11 yaş
1601-1800 cc 2020 MTV: 1364 lira, 2021 MTV: 1488 lira
1801-2000 cc 2020 MTV: 2114 lira, 2021 MTV: 2306 lira
2019 yılında taşıtlardaki değer 46 bin 300 liranın altındakiler, 81 bin 100 lirayı aşmayanlar ve 81 bin 100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi. 1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
Matrahı 51 bin 800 liraya kadar 2020 MTV: 964 lira, 2021 MTV: 1051 lira
Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası 2020 MTV: 1059 lira, 2021 MTV: 1155 lira
Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü 2020 MTV: 1156 lira, 2021 MTV: 1261 lira
1-3 yaş
1301-1600 cc
Matrahı 51 bin 800 liraya kadar 2020 MTV: 1678 lira, 2021 MTV: 1830 lira
Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü 2020 MTV'si: 2014 lira, 2021 MTV: 2197 lira
1601-1800 cc
Matrahı 129 bin 800 lira 2020 MTV: 3260 lira, 2021 MTV: 3557 lira
Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü 2020 MTV: 3557 lira, 2021 MTV: 3881 lira
1801-2000 cc
Matrahı 129 bin 800 lira 2020 MTV'si: 5136 lira, 2021 MTV: 5603 lira
Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü 2020 MTV'si: 5603 lira, 2021 MTV: 6113 lira