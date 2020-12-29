MTV 2021 ne kadar? 2021 motorlu taşıtlar vergisi ücretleri belli oldu!

Ülkemizde trafiğe çıkacak tüm araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu motorlu taşıtlar vergisinin 2021 fiyatları belli oldu. Milyonlarca araç sahibi bu haberi bekliyordu, Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez ödenen MTV 2021 yılında ne kadar olacak? Hangi araçlar için ne kadar ödeme yapılacak? Diğer yandan MTV hesaplama işlemi de sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte MTV 2021 ile ilgili tüm bilgiler…