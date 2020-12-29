KART PUANLARI TÜKETİCİNİN KAZANILMIŞ HAKKI!

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ''Tüketici açısından kamu kurum özel kurum ayrımı yok. Tüketicinin elde ettiği puanlar onun kazanmış olduğu haklardır. Ayrıca tüketici kanununa göre tüketici sözleşmeleri süre sonuna kadar tüketici aleyhine değiştirilemez. Kanun açık çok net. Şayet önceden belirlenmiş bir tarih yoksa kazanılmış puanların silinmesi hukuka aykırı düşer. Yani bize iki ay sonra sileceğim yıl sonuna sileceğim gibi mesajlar geliyor ama bunların hukuki bir dayanağı yok.'' dedi.