Tasarım Beceri Atölyeleri artıyor

İlkokul ve ortaokullarda sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirilen Tasarım Beceri Beceri Atölyeleri'nin (TBA) sayısı artacak. 2019'da Atasun Optik sponsorluğunda ilk olarak İstanbul Beşiktaş'taki Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda hayata geçen Tasarım Beceri Atölyesi, 2021 yılı içinde farklı okullarda da yer alacak. Pandemi dönemine denk gelen sosyal sorumluluk projesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir okulda daha uygulanacak. Atölyelerde çocuklar, mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkanı yakalayacak.