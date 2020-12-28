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    Atölyeleri artıyor

    İlkokul ve ortaokullarda sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirilen ’nin () sayısı artacak. 2019’da sponsorluğunda ilk olarak ’taki Ortaokulu’nda hayata geçen Tasarım Beceri Atölyesi, 2021 yılı içinde farklı okullarda da yer alacak. Pandemi dönemine denk gelen sosyal sorumluluk projesi, tarafından belirlenecek ’in Bayraklı ilçesindeki bir okulda daha uygulanacak. Atölyelerde çocuklar, mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkanı yakalayacak.

    Tasarım Beceri Atölyeleri artıyor

    İlkokul ve ortaokullarda sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirilen 'nin () sayısı artacak. 2019'da sponsorluğunda ilk olarak 'taki Ortaokulu'nda hayata geçen Tasarım Beceri Atölyesi, 2021 yılı içinde farklı okullarda da yer alacak. Pandemi dönemine denk gelen sosyal sorumluluk projesi, tarafından belirlenecek 'in Bayraklı ilçesindeki bir okulda daha uygulanacak. Atölyelerde çocuklar, mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkanı yakalayacak.

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    Haberler Ekonomi Tasarım Beceri Atölyeleri artıyor