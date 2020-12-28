Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.12.2020 20:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.12.2020 21:34
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan açıklaması: Yepyeni bir dönem başlıyor

    Gelen son dakika herine, , "2021 yılından itibaren hem ’nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan ’ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." dedi.

    Türkiye'den İngiltere açıklaması

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'n açıkladığı İngiltere ile Ticaret Anlaşması'nın ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da açıklamalarda bulundu.

    Rushar Pekcan'ın açıklamalar şöyle:

    2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık'ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor.

    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde sonuçlandırdığımız, BK ile ticari ilişkilerimizin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) yarın imzalıyoruz.

    En büyük 3'üncü ticaret ortağımız olan BK ile ticari ilişkilerimizi kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmemizi amaçlayan söz konusu STA, BK ile ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi yönünde çok kritik bir adımdır.

    GÜMRÜK BİRLİĞİ'NDEN SONRAKİ EN ÖNEMLİ ANLAŞMA

    2017'den bu yana süren, AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız sonrasında imzaladığımız en önemli anlaşma olacak olan bu STA'nın imzalanmasında emeği geçen başta BK Ticaret Bakanı Sayın Liz Truss olmak üzere Türk ve İngiliz heyetlerine teşekkür ediyorum.

    Anlaşmamızın ülkelerimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan İngiltere açıklaması: Yepyeni bir dönem başlıyor