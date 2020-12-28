Bu fırsatlar kaçmaz neredeyse bitiyor! Faizleri sıfıra düşürüldü! Honda, BMW, Audi, Ford, Skoda, Opel model araçlarda markaların sunduğu fırsatlar devam ediyor. Yeni bir otomobil almak isteyen vatandaşlar markaların güncel fiyat listesini inceliyor. Yılın son günlerine yaklaştığımız şu günlerde, araba almak isteyenler markaların güncel kampanyalarını merak ederek araştırmalarına devam ediyor. Honda, BMW, Audi, Ford, Skoda, Opel araba markaları yıl sonu kampanyalarını duyurdu.

AUDİ

Audi Q2

100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

Audi A3 Sedan

100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz