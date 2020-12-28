Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor.

2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 3 milyon 832 bin 263 metreküp seviyesine ulaştı.