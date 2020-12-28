Net brüt maaş farkı nedir? Brüt maaş ne demek? Net maaş mı brüt maaş mı alınır?

Brüt maaş ne demek? Net brüt maaş farkı nedir? 2021 yılında asgari ücret zammının belirlenmesiyle birlikte net maaş ve brüt maaş arasındaki fark da arama motorlarında sorgulanıyor. Çalışanların hayatını yakından ilgilendirecek asgari ücretle ilgili miktar yapılacak toplantıyla belirlenecek. Asgari ücretin brüt ve net ne kadar olacağı duyurulacak. Peki, net brüt maaş farkı nedir?
NET BRÜT MAAŞ FARKI NEDİR?
Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.
Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.
NET BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIR?
Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır.
Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.
GÜNLÜK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?
Maaş hesaplaması yaparken izin günleri de hesaba katılır. İş Kanunu'na göre işyeri sahibi haftalık izin günlerinde de ödeme yapar.
Kısaca toplam maaş miktarınızı izin günlerinizi çıkarmadan 30 gün üzerinden hesap etmelisiniz. Aldığınız net maaşı 30 güne böldüğünüzde günlük çalışma ücretinizi elde edersiniz.