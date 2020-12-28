Ocak 2021 zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı bugün asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte merak edilen soruların başındaki yerini aldı. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 çıktı. Son gelişmelerle birlikte emeklilere yapılacak zam oranının 7.96 olacağı tahmin ediyor. Peki, Ocak 2021 zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına kaç TL zam yapılacak? İşte detaylar...

OCAK 2021 ZAMMI İLE SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.