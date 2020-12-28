BİM 29 Aralık aktüel kataloğuyla yarın satışa sunulacak ürünlerin fiyat listesi yılbaşı için alışveriş yapacaklar tarafından araştırılıyor. BİM'de indirimli ürünler arasında Karlıtepe Limon ve Misket Limonu Aromalı Maden Suyu, Bol Bol Acı Biber/ Jalapeno Sos, Ben Organic Organik Karışık %100 Meyve Suyu dikkatleri üzerine çekti. Peki, BİM 29 Aralık aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte ürünlerin fiyat listesi

BİM 29 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU