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    • Ekonomi
    • 28.12.2020 19:20
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    • 28.12.2020 19:20
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    nda hangi ürünler var? Yılbaşı kuruyemiş ve yiyecek ürünlerinde dev sürpriz!

    nda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılbaşı kuruyemiş ve yiyecek ürünlerinde dev sürprizler yer alıyor. Ürünler arasında bu hafta Gürsoy Çifte Kavrulmuş Fındık, Malatya Pazarı Karışık Kuruyemiş, Star Krak Ballı Hardal Çeşnili Popcorn, Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek, Fuse Tea Böğürtlen Aromalı Soğuk Çay ve Elvan Karışık Meyve Aromalı Gazoz dikkat çekmeyi başardı. İşte 29 Aralık aktüel kataloğu listesi

    BİM 29 Aralık aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

    BİM 29 Aralık aktüel kataloğuyla yarın satışa sunulacak ürünlerin fiyat listesi yılbaşı için alışveriş yapacaklar tarafından araştırılıyor. BİM'de indirimli ürünler arasında Karlıtepe Limon ve Misket Limonu Aromalı Maden Suyu, Bol Bol Acı Biber/ Jalapeno Sos, Ben Organic Organik Karışık %100 Meyve Suyu dikkatleri üzerine çekti. Peki, BİM 29 Aralık aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte ürünlerin fiyat listesi

    BİM 29 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Kuruyemiş fırsatları

    İçecek kampanyaları

    Tatlılar

    Haşlanmış pancar

    Hazır yemekler

    Kuruyemişler

    Türk kahvesi

    Atıştırmalıklar

    Cipsler

    Organik meyve suyu
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    Haberler Ekonomi BİM 29 Aralık aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Yılbaşı kuruyemiş ve yiyecek ürünlerinde dev sürpriz!