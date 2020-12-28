Koronavirüs İngiltere'de mutasyona uğradığı haberleriyle birlikte gümüş fiyatlarında da hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. 25.81 dolar/onstan kapanış yapan beyaz maden, yatay bir kapanışla seansı tamamladı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık Kapalıçarşı gümüş gram fiyatı kaç TL? Ons gümüş kaç dolar? İşte fiyatlarda son durum

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALIŞ(TL) 6,36

SATIŞ(TL) 6,37