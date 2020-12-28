Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları döviz kurlarındaki güncel verileri ve grafikleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,5670 liradan, avro 9,2520 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2160 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
Sterlin
ALIŞ(TL) 10,0471
SATIŞ(TL) 10,0607
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|458,60
|458,80
|449,80
|450,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.022,00
|3.043,00
|2.965,00
|2.986,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|418,30
|422,30
|410,00
|414,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.953,00
|2.973,00
|2.897,00
|2.917,00
|Yarım Ziynet
|1.477,00
|1.487,00
|1.449,00
|1.459,00
|Çeyrek Ziynet
|738,00
|743,00
|724,00
|729,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 azalışla 450,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.986,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışına göre yüzde 1,92 düşüşle 450,00 liradan işlem gördü.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,68 artışla 398,18 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,67 artışla 13.813 oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kazancıyla 5.554 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 artışla 8.183 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,95 yükselişle 22.344 puanda bulunuyor.
İngiltere'de ise borsalar Noel tatiline devam ediyor. Bugün birçok piyasa işleme açılsa da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların çokluğu nedeniyle düşük hacimli bir seyir izlenmesi bekleniyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 1,2230 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve Avrupa Birliği ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkilerini belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından piyasaların pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.
Bugün, ABD'de açıklanacak aralık ayı Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler hafta genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve perşembeden itibaren yılbaşı tatilleri nedeniyle borsaların kapalı olacağını söyledi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
ABD'de 900 milyar dolarlık teşvik paketinin onaylanması ve Avrupa Birliği ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşması sonrası gündemin en önemli iki maddesi rafa kalktı.
Rahatlayan gündemin yanı sıra Noel tatilini yılbaşı tatiliyle birleştiren yatırımcılar dolayısıyla pay piyasalarında genel olarak düşük hacimli bir seyir beklenirken, Asya borsaları da karışık seyretti.
Çin tarafında geçen hafta tekel karşıtı soruşturma açılan Alibaba Group, hisse geri alım miktarını 6 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkardığını duyurdu. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle 3.389 puan oldu.
Japonya'da açıklanan kasım ayı sanayi üretiminin beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artarak 26.854 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 103,5 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 47.306 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.809 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 gerilemeyle 26.308 puanda seyrediyor.
ALTIN ABD YARDIM PAKETİYLE YÜKSELDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın, önce imzalamayacağını açıkladığı yardım ve hükümet fonlama paketini imzalayınca, doların da zayıflamasıyla 1,900 doları gördükten sonra hafif geri çekildi. Petrol fiyatları ise, Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan ve birçok ülkede yeni kısıtlama önlemleri alınmasına yol açan "mutasyon" endişeleri nedeniyle yatay hareket ediyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının "haftaya iyimser başladığına" işaret ederek, şöyle dedi:
"Ons altın Küresel piyasalardaki tatilin işlem hacimlerini belirgin şekilde aşağı çekmesi ons altın üzerinde de etkisini gösterirken geride bıraktığımız haftada fiyatların ağırlıklı olarak yatay seyrettiğini gördük.
"Yeni haftaya başlarken ise ABD Başkanı Trump'ın mali teşvik paketi ve federal hükümet harcama tasarısını onaylaması ile dolar endeksi üzerinde oluşan baskı ons altının yukarı yönlü hareket etmesini sağlıyor.
"Bu kapsamda fiyatların bir kez daha 1900 dolar sınırına yaklaştığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında 1910 doların direnç noktası olduğunu düşünürsek bu seviyenin aşılıp aşılamayacağını takip edeceğiz.
"Ancak bu seviye aşılsa bile paketin bir süredir pozitif fiyatlandığını düşünürsek altının yukarıda çok fazla hareket alanı olduğunu söylemek zor."
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.72 düşüşle 51.00 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.48 düşüşle 48.09 dolar,
- altın yüzde 0.51 artışla 1,889.17 dolar,
- gümüş yüzde 2.53 artışla 26.45 dolar,
- bakır yüzde 0.21 düşüşle 7,830.50 dolar,
- platin yüzde 1.26 artışla 1,038.69 dolar,
- paladyum yüzde 0.52 artışla 2,357.19 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada Cuma günü, gram altın 460 liraya, çeyrek altın 753 liraya, Cumhuriyet altını da 2,998 liraya yükseldi.
Gedik Yatırım'ın analizinde, altın fiyatları yeni haftaya alıcılı başladığına işaret edilerek, "ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta imzalamadığı teşvik paketini, sürpriz bir şekilde imzalayınca altın açısından da bu durum olumlu oldu" denildi ve eklendi:
"AB'de aşılamanın bazı Avrupa ülkelerinde başladığı belirtiliyor. Normalde 27 Aralık itibariyle başlaması bekleniyordu.Piyasalarda virüsün seyri yakından izleniyor. Aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsur. Altında oynaklık sürdüğü için haberlere karşı dikkatli olunmalı. Bu hafta yeni yıl öncesinde ABD'den açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor."
Gedik Yatırım'ın petrol analizinde de, petrol fiyatlarının yeni haftaya güçlü başlamadığının altı çizilerek şöyle denildi:
"Brent petrol 51 dolar üzerinde seyrediyor. Petrol için Birleşik Krallık'ta mutasyon endişeleri nedeniyle bazı ülkelerin bu ülkeye olan sınırlarını kapaması talep için baskı yaratıyor. Zaten talep bu yıl sert düştüğü için kısa vadede toparlanması beklenmiyordu, mutasyon haberleriyle bu durum bir miktar daha olumsuz etkilendi. Gelecek hafta, OPEC+ aylık toplantısı izlenecek. Bu gelişmeler, toplantıda ele alınabilir. Bu hafta, yeni yıl öncesinde veri takvimi açısından sakin, işlem hacmi de zayıf olabilir. Petrol içinde virüsün seyri yakından izlenmeli."