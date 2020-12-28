Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları döviz kurlarındaki güncel verileri ve grafikleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,5670 liradan, avro 9,2520 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2160 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Sterlin

ALIŞ(TL) 10,0471

SATIŞ(TL) 10,0607