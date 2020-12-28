Geçici iş göremezlik ödeneği ne kadar oldu? 2021 geçici iş göremezlik ödeneği zammı!

Milyonların beklediği 2021 asgari ücret zammı belli olduktan sonra gözler2021 geçici iş göremezlik ödeneği zammına çevrildi. Peki geçici iş göremezlik ödeneği ne kadar oldu? Diğer yandan geçici iş göremezlik ödeneğine kimlerin nasıl başvuru yapabileceği, hangi şartlardan yararlanacakları gibi diğer tüm detaylar da merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar…
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK?
Geçici iş göremezlik ödeneği ve diğer ödemelerde yüzde 21 oranında artacak ve brüt asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruştan hesaplanacak. Dolayısıyla kıdem tazminatı da artacak.
2 bin 943 lira alan bir işçi 10 yıl çalıştığını düşünürsek 2020'de işten çıktığında 29 bin lira civarında bir tazminat alırken şimdi ocak ayında işten çıktığında 35 bin lira civarında bir tazminat alacak. Kıdem tazminatı tavanı ve diğer yaşlılık ödeneği gibi ödemelerin miktarı da memur maaş kat sayısıyla belli oluyor. Onlar da 4 Ocak'ta açıklanacak enflasyonla belli olacak.
NET ASGARİ ÜCRET BRÜT ASGARİ ÜCRET FARKI NEDİR?
Net asgari ücret maaş olarak işçiye ödenen paradan bahsediyoruz. Brüt asgari ücret de bazı kesintiler oluyor. Gelir vergisi, SSK primi vs kesildikten sonra net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak işçiye ödeniyor. İşverene de bir maliyeti var bunun. Onu da söylemiş olalım. İşverene maliyeti de 4 bin 203 lira 56 kuruşa çıkmış oldu bir asgari ücretlinin işverene maliyeti.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE OLACAK?
İşsizlik rakamı ve kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşsizlik rakamının en alt ücreti brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Bu da Bin 431 lira olacak. En üst rakam da yüzde 80'i kadar oluyor. Bu da 2 bin 862 lira olacak.
Kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bunun da en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor ki 2 bin 146 lira 50 kuruş olacak. En üst sınırı da brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. O da 5 bin 366 lira olarak uygulanacak. Yani ocak ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?
Yapılan açıklamanın ardından iş göremezlik ödeneği nedir merak edilmeye başlandı. Sigortalı çalışan vatandaşların kaza geçirmesi, hastalanması ya da bunlar dışında meslek hastalığına yakalanmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, vatandaşın mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla verilen ödemeye iş görmezlik ödemesi (rapor parası) denir. Koronavirüs döneminden önce vatandaşın bu rahatsızlığını rapor alarak SGK'ya kanıtlaması gerekiyordu. Bu durumda çalışan kişi raporlu olduğu dönemler için çalıştığı kurumdan ödeme almıyor ve ödemesini SGK üzerinden alıyordu.
İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?
İş göremezlik ödeneğine başvuru şartları nelerdir araştıranlara bu ödeneğin belirli kişilere verileceğini belirtelim. İş göremezlik ödeneği başvuru şartları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 3 çeşit geçici iş göremezlik ödeneği olarak tanımlanmıştır. İşte iş göremezlik ödeneğinden kimler yararlanabilir sorusunun cevabı;
Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta olan kişi işyerinde bir kaza geçirmiş ise veya işiyle alakalı olarak meslek hastalığından ötürü rapor almış ise SGK rapor parası alma hakkına sahiptir.
Hastalık veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı rapor alınmış ise, çalışanın rapor tarihinden önce 90 (doksan gün) ssk primi ödemiş olması şartı ile rapor parası alma hakkına sahiptir.
Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.