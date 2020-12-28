Geçici iş göremezlik ödeneği ne kadar oldu? 2021 geçici iş göremezlik ödeneği zammı!

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK?



Geçici iş göremezlik ödeneği ve diğer ödemelerde yüzde 21 oranında artacak ve brüt asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruştan hesaplanacak. Dolayısıyla kıdem tazminatı da artacak.

2 bin 943 lira alan bir işçi 10 yıl çalıştığını düşünürsek 2020'de işten çıktığında 29 bin lira civarında bir tazminat alırken şimdi ocak ayında işten çıktığında 35 bin lira civarında bir tazminat alacak. Kıdem tazminatı tavanı ve diğer yaşlılık ödeneği gibi ödemelerin miktarı da memur maaş kat sayısıyla belli oluyor. Onlar da 4 Ocak'ta açıklanacak enflasyonla belli olacak.