

Blockchain.com araştırma biriminin başkanı Garrick Hillman, Business Insider ile geçen hafta yaptığı söyleşide, giderek "rezerv para birimi" statüsüne kavuşmakta olan Bitcoin'in, 525 milyar doları gören piyasa hacmi önümüzdeki yıl 1.0 trilyon doları görebileceğini söyledi.

Kripto para borsası Livecoin, "hacker saldırısı" gerekçesiyle tüm operasyonlarını durdurdu. Livecoin ana sayfasında belirtilene göre, platformun tüm sunucularının, arka uç ve düğümlerinin (node) kontrolü kaybedildi. Açıklamada, "dikkatlice planlanmış saldırıya" uğradıkları yazıldı.

Cointelegraph'ın haberine göre borsa, müşterilerini uyararak, alım satım ve API hizmetleri dahil işlemleri durdurmaya çağırdı. "Hizmetimizi zamanında durduramadık. Haber kanallarımız da tehlikeye girdi. Şu anda, ön ucu kısmen kontrol ediyoruz ve bu nedenle bu duyuruyu yapabiliyoruz" şeklinde yazıldı.