Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 asgari ücret tutarı yapılan son toplantının ardından belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantı sonrası kameralar karşısında geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni asgari ücret tutarını açıkladı. Selçuk yaptığı konuşmada 2021 yılı için brüt asgari ücretin 3577 lira, net asgari ücretin ise 2825 lira olduğu duyurdu. Böylece asgari ücrete yaklaşık yüzde 21,5 oranında zam gelmiş oldu. Peki asgari ücretle birlikte AGİ de arttı mı? AGİ asgari ücrete dahil mi? AGİ asgari ücretin içinde mi ödeniyor? Kim ne kadar AGİ alacak? 2021 AGİ zam oranı nedir? İşte 2021 AGİ hesaplaması...