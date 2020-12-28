Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 asgari ücret tutarı yapılan son toplantının ardından belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantı sonrası kameralar karşısında geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni asgari ücret tutarını açıkladı. Selçuk yaptığı konuşmada 2021 yılı için brüt asgari ücretin 3577 lira, net asgari ücretin ise 2825 lira olduğu duyurdu. Böylece asgari ücrete yaklaşık yüzde 21,5 oranında zam gelmiş oldu. Peki asgari ücretle birlikte AGİ de arttı mı? AGİ asgari ücrete dahil mi? AGİ asgari ücretin içinde mi ödeniyor? Kim ne kadar AGİ alacak? 2021 AGİ zam oranı nedir? İşte 2021 AGİ hesaplaması...
Asgari ücrete gelen zam oranında AGİ de zamlanıyor. Yani AGİ de yüzde 21,5 oranında zamlanmış oldu. Böylece bekar, evli ve çocuklu çalışanların AGİ tutarları değişti. Açıklanan 2825 lira net asgari ücretin içerisinde bekar ve çocuksuz çalışanların aldığı AGİ ücreti de dahil.
İŞTE 2021 AGİ TUTARLARI
Bekar - 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan - 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu - 456,12 TL
Evli eşi çalışan - 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu - 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu - 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu - 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu - 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu - 456,12 TL
2020'DE AGİ NE KADARDI?
Bekar - 220,73 TL
Evli eşi çalışmayan - 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu - 375,23 TL
Evli eşi çalışan - 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu - 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu - 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu - 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu - 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu - 375,23 TL