2020 rekorların senesi oldu! Bakan Pakdemirli rakamları açıkladı

Pakdemirli, atıl veya nadasa bırakılan alanlarda başlatılan projelerin yanında, birim alandan elde edilen verimi yükseltmeye yönelik çalışmalar sonucu tarımsal hasılanın artmaya devam ettiğine dikkati çekerek, bitkisel üretim miktarlarının 2020 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 69,3 milyon ton, sebzelerde 31,2 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl, 2019'a göre yüzde 8,1 artarak yaklaşık 37,2 milyon tona ulaştığını aktaran Pakdemirli, buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 7,9 artarak 20,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 9,2 artışla 8,3 milyon ton, dane mısır üretiminin yüzde 8,3 yükselerek 6,5 milyon ton, yulaf üretiminin yüzde 18,7 artarak yaklaşık 314,5 bin ton olduğunu belirtti.

Pakdemirli, aynı dönemde kırmızı mercimek üretiminin yüzde 5,9 artışla yaklaşık 328,4 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 4,4 yükselerek 5,2 milyon ton olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.