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    • Ekonomi
    • 27.12.2020 10:32
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    • 27.12.2020 10:32
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    Dev şirket e dayanamadı! İflasını açıkladılar

    Balkan ülkelerinden Karadağ'ın milli hava yolu şirketi olan 'ın kapandığı açıklandı. salgınından etkilenen şirket 26 yıldır hizmet veriyordu.

    Dev şirket koronaya dayanamadı! İflasını açıkladılar

    Karadağ'ın milli havayolu şirketi ten etkilenen şirketlerden oldu ve 26 yıl sonunda kapatıldı. Pandemi dışında likidite ve şirket içi anlaşmazlıkların da sebep olduğu kapatılmada koronavirüsle çözümün tükendiği belirtildi.

    YENİ HAVAYOLU KURULACAK
    ABC News'un Maliye Bakanı Milojka Spaiç, iflas sonrası açıklamalarda bulundu ve yeni bir ulusal havayolu şirketi kuracaklarını belirtti. Önümüzdeki yazdan itibaren uçuşların başlayacağını da belirten Spaiç, işsiz kalan çalışanların yeni havayolunda çalışmalarına devam edeceği de belirtildi.

    Henüz internet sitesinde 19 bölgeye uçuş görünen havayolu şirketi son 9 ayda cirosunu yüzde 80 oranında kaybetti. Aynı zamanda maaş ödemesi, tedarikçi istifaları da işi daha da zorlaştırdı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    1994'TE KURULDU
    Yeni kurulacak havayolu şirketi için 50 milyon euro ve yaklaşık 9 ay var. Montenegro Airlines, 24 Ekim 1994 tarihinde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti döneminde kurulmuştu. Şirketin geçtiğimiz yıl sonunda açıklanan rakamlara göre 6 uçağı ve 372 çalışanı bulunuyordu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Ekonomi Dev şirket koronavirüse dayanamadı! İflasını açıkladılar