Son dakika faiz depremi: 28 Aralık 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasında. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranı yüzde 17.00 dolaylarına çıktı. Bankaların verdiği güzel geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı kaygı verdi. Bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarına göre örnek 100 bin lira mevduat faizi hesaplama işlemlerine göre aylık net kazanç tutarları şu şekildedir. Örneğin; en yüksek mevduat faizi sunan Fibabank üzerinden yüzde 17 ile 32 günlük mevduat hesabından 100 bin TL anapara için net kazancınız 1.416 TL olarak hesaplanmıştır.