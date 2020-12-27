32 günlük, 90 günlük ve 180 günlük mevduat faizleri! Merkez Bankası tarafından en son tertip edilen Para Siyaseti Heyeti(PPK) toplantısından faiz yükseltme kararı gelmişti. Alınan karar sonrasında döviz kuru ve altın maliyetlerinde düşüş yaşanırken, mevduat hesaplarında yükseliş alana geldi. Vatandaşlarmız çoğalan faiz oranlarını değerlendirerek birikimlerini mevduat hesaplarına kaydırdılar. En son gelen 200 baz puan çoğalışıyla birlikte bankalar arasındaki yarış tüm süratiyle devam ediyor. Azami faiz oranını vererek yeni alıcıları bünyesine katmak isteyen bankalar her hafta faiz oranlarını yükseltiyorlar. 2021 senesinin gelmesiyle birlikte oranlar yükselmeye devam ediyor.
MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA 2021
Yeni yıla sayılı günler kala bankalar tarafından Ocak 2021 tarihinde uygulanacak mevduat faiz oranları belli oldu. En yüksek mevduat faizi sunan bankaların başında yüzde 17 ile Fibabank ,Odeabank, TurkishBank geliyor.
Bu üç bankayı takip eden banka ise yüzde 16,50 oranla Burgank Bank. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 16 oranla Türkiye Ekonomi Bankası(TEB) bulunuyor.
Tüm bankaların güncel listesi ise şu şekilde:
Fibabank %17
Odeabank %17
TurkishBank %17
Burgan Bank %16,50
Aktif Bank %16
TEB %16
EnPara %14,50
Vakıfbank %16,10
Akbank %13,50
Türkiye Finans %10,98
Türkiye İş Bankası %12,70
Albaraka %9,60
QNB Finansbank %15,90
ICBC %15,50
Ziraat Bankası %14,50
Yapı Kredi %14
Anadolu Bank %14
100.000 TL 32 Günlük Mevduat Faizi Hesaplama
Bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarına göre örnek 100 bin lira mevduat faizi hesaplama işlemlerine göre aylık net kazanç tutarları şu şekildedir. Örneğin; en yüksek mevduat faizi sunan Fibabank üzerinden yüzde 17 ile 32 günlük mevduat hesabından 100 bin TL anapara için net kazancınız 1.416 TL olarak hesaplanmıştır.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.