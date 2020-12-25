31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gözleri yılbaşı alışverişlerine çevirdi. Bu yıl yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan Türkiye'de alışverişler de kısıtlamalar paralelinde gerçekleşiyor. Ancak hediye heyecanı da dikkat çekiyor. E-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde özellikle evde geçirilecek zamana paralel olarak yılbaşı ağaçları 3 katlık bir artış kaydederken, sofra ürünleri ve hediyelik eşya da yüzde 100'lük bir artış öngörülüyor.

Metro Toptancı Market Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç:



Yılbaşı nedeniyle belirli ürün ve ürün gruplarına şimdiden ciddi bir talep var. Yılbaşı için ağaç, süs, dekorasyon gibi ürünlerde geçen seneye göre yüzde 57'lik bir büyüme gözlemliyoruz. Bu yıl sofra ürünleri, yılbaşı dekorasyon ve hediyelik eşya satışlarımızda yüzde 100'lük bir artış bekliyoruz. Yılbaşı sezonunda özellikle pişirme ürünleri kategorisinde normal sezona göre yüzde 50 daha fazla satış gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Yılbaşında geçen yıla göre çikolatada ortalama yüzde 50, kuruyemiş, çerez, bisküvi ve keklerde yaklaşık yüzde 15, hazır patlamış mısır cipslerde yaklaşık yüzde 30, işlenmiş ette yaklaşık yüzde 10, kahvaltı dışında tüketilen özel peynirlerde yüzde 17, parfümde ise yaklaşık yüzde 35 oranında artış tahmin ediyoruz.

Gittigidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli:



Bu yıl evde geçecek olan yılbaşı kutlamalarının, satışlara yansımaya başladığını kaydetti. Genel yılbaşı alışverişinde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 50'ye varan bir artış yaşanmasını beklediklerini vurgulayan Dereli, "Aralık ayının ilk 10 gününe baktığımızda, dekorasyon kategorisinin satışlarında geçen yılın aynı dönemine oranda yüzde 150 oranında artış oldu. Yılbaşı ağaçlarının satışları ise geçen yıla göre 3 kat arttı. Yılbaşı süsleri satışları da yine aynı dönemler karşılaştırıldığında yüzde 23'lük bir artış gösterdi.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı:



Küçük ev aletleri pazarında en yoğun satışın yapıldığı özel günlerin Anneler Günü ve Yılbaşı olduğunu belirterek, evde geçirilecek bu yılbaşında en çok ekmek yapma makinesi gibi gıda hazırlama makineleriyle, Türk kahvesi makinesi, kişisel bakım ürünleri kategorilerinde hızlı bir satış artışı gerçekleştiğini söyledi. Kolbaşı, "Aralık'ta geçen yıla göre en az yüzde 15'lik bir büyüme öngörüyoruz...

SEMBOLİK HEDİYE ALMAYIN



Yeni yıl öncesi sevdiklerinize hiçbir işe yaramayan sembolik hediyeler almayın. Evinizde arasanız kenara köşeye sıkışmış bu tür hediyelerden çok sayıda bulabilirsiniz. Kendisine hediye verilen insanların hediyeyi beğenmemelerinin en önemli nedenlerinin başında, hediye veren kişinin hediyeyi kendi zevkine göre seçmesi geliyor. Zevkler ve renkler tartışılmaz sözünden hareketle bize güzel gelen bir şeyin başkası tarafından da beğenilmesinin garanti olmadığını hatırlamak gerekiyor. Bunun için, hediyenize çok güveniyorsanız bile içine mutlaka değiştirme kartı koyun.