

4500 GÜNDE KIDEM TAZMİNATI ALINIR MI?

Çalışma hayatında yer alan vatandaşların kıdem tazminatı konusu oldukça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bu başlıkların başında ise uzun süre aynı iş yerinde çalışan vatandaşların istifasında dahi kıdem tazminatı hakları. İşte bu alanda sorulan bir soru ve alınan yanıt,

Soru: SSK başlangıç tarihim okul stajından dolayı 2002'de ama sigorta ödemem 2006'da başlamış olup 4200 gün prim ödemem var. 4500 günü doldurduğum zaman, işyerinden tazminat alarak ayrılabilir miyim?

Cevap: Priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz. 4500 gün primle kıdem tazminatı alarak ayrılmak için, 25 yıllık sigortalılık süresinin de doldurulması gerekiyor.