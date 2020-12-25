Netleşti! Kıdem tazminatı 2021 Ocak ayında değişti mi? Çalışanların kıdem tazminatı konusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 2021 Ocak ayı itibariyle pek çok ücrette meydana gelecek değişiklik bekleniyor. Yeni yıla kısa bir süre kala, uzun süre aynı iş yerinde çalışıp kıdemini alarak işten ayrılmak isteyenler 2021 kıdem tazminatı tavanını merak ediyor. Çoğu kişi,15 yıl ve 3600 gün prim şartıyla işyerinden istifa ederek kıdem tazminatını alabileceğini düşünüyor. Ancak bu hata yılların birikimini alıp götürebilir. Bu konuda çok ince bir nokta ve 4500 gün şartı var...
2021'DE İŞTEN ÇIKIŞ YAPMAK KIDEM TAZMİNATINI ETKİLER Mİ?
Kıdem tazminatı tavanı ocak ayında değişecek. Konuyla ile ilgili NTV yayınına katılan Prof. Dr. Cem Kılıç, çalışanların merak ettiği soruya şu cevabı verdi:
"Değişecek olan kıdem tazminatı tavanına göre işten ayrılmak daha anlamlı olur. Bu asgari ücretle alakalı değil. Kıdem tazminatını belirleyen şey memur maaş zamlarıdır. Yani yeni yılda yapılan artışlar olacak. Kıdem tazminatı tavanı belirlenirken esas alınan unsur en yüksek derecedeki devlet memuruna yani şuan için Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanını esas alıyoruz.
Ona 1 yıl içinde ödenecek ikramiye tutarını geçemiyor. Yeni yıl ile birlikte bu ikramiye tutarları da artacağı için kıdem tazminatı tavanı da yılın ilk 6 ayı için güncellenecek. Dolayısıyla artış meydana gelecek. Şu an halihazırda 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı yükselecek. Kıdemi hak edecek şekilde işten ayrılma durumu söz konusuysa yeni yılı beklemekte fayda var."
2020 KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ LİRA?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl iki kez olmak üzere 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanıyor. 2020 yılı Temmuz ayında yayımlanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı 7.117 TL olarak belirlenmişti.
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir.
Ayrıca çalışanın işten çıkarılmış olması da kıdem tazminatı alabilmenin şartlarından biridir. İşçi kendi isteğiyle yani istifasıyla ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir.
Öte yandan kıdem tazminatı işçileri ilgilendirir ve memurlar kıdem tazminatı alamazlar.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İşe başlama tarihinden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren, işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ödenecek tutardan sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılmaktadır.
Örneğin, çalıştığınız işyerinde son aldığınız brüt ücret 3 bin 500 liraysa, ve işyerinde 5 yıldır çalışıyorsanız ve işten çıkartıldıysanız; kıdeminiz 17 bin 500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.
4500 GÜNDE KIDEM TAZMİNATI ALINIR MI?
Çalışma hayatında yer alan vatandaşların kıdem tazminatı konusu oldukça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bu başlıkların başında ise uzun süre aynı iş yerinde çalışan vatandaşların istifasında dahi kıdem tazminatı hakları. İşte bu alanda sorulan bir soru ve alınan yanıt,
Soru: SSK başlangıç tarihim okul stajından dolayı 2002'de ama sigorta ödemem 2006'da başlamış olup 4200 gün prim ödemem var. 4500 günü doldurduğum zaman, işyerinden tazminat alarak ayrılabilir miyim?
Cevap: Priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz. 4500 gün primle kıdem tazminatı alarak ayrılmak için, 25 yıllık sigortalılık süresinin de doldurulması gerekiyor.
SGK'DAN YAZI ALINMALI
İşçiler bu anlamda kendilerine tanınmış olan hakkı usulüne göre kullanması gerekir. Bu durumlarını tespit eden yazıyı ise bağlı olarak yer aldıkları SGK il ve ilçe müdürlüklerine giderek de iş verene verdikleri takdirde iş yeri çalışanlar için kıdem tazminatı ödemek zorunda kalıyor. SGK içerisinde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından emeklilik için yaş dışında diğer şartların tam anlamı ile tamamlanmış olması durumunda çalışanlara kıdem tazminatı alabilir yazısı verilecektir. İş veren tarafından bu durumun kabul edilmemesi ya da ödememesi gibi söz konusu olan bir şey yoktur. Fakat işçi yazıya sahip olmadan iş yeri içerisinden istifa ederse kıdem tazminatı alamazken hem tazminattan hem de işinden olur.
İSTİFA EDEN TAZMİNAT ALIR MI?
Bir firmada 4 seneden fazla süredir çalışmaktayım. İşten ayrılmak istedim fakat çıkışımı vermediler. İş sözleşmesini benim tek taraflı feshetme hakkım yok mu? Bunu yaparsam tazminat alabilir miyim? (İSMİ SAKLI)
İş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkınız bulunmaktadır. Ancak elbette bunun bazı sonuçları da olacaktır. Öncelikle ihbar yani bildirim süresine uymanız gerekiyor. Kıdeminize göre işvereninize ayrılacağınızı 8 hafta önceden bildirmeniz gerekiyor. Yoksa bu kadar sürenin parasını işverene ihbar tazminatı olarak ödemek zorunda kalabilirsiniz. Yine sözleşmenizde fesih halinde bazı müeyyideleri imza altına almışsanız, bunlar da karşınıza çıkabilir. İş Kanunu'na göre, haklı bir neden olmadan sözleşmeyi feshederseniz herhangi bir tazminat alamazsınız. Ancak işten ayrılıp tazminat alabilmenin birkaç yolu da var. Eğer haklı bir sebebiniz varsa yani İş Kanunu 24. maddede sayılan haklı fesih şartları oluşmuşsa hemen ayrılabilirsiniz. Yine eğer 9 Eylül 1999 öncesinde ilk sigortanız yapılmışsa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 15 yıl 3600 günün dolduğuna dair yazı alarak ayrılabilir ve tazminat alırsınız. Kadınlar evlendikten sonra 1 yıl geçmeden kendi istekleriyle ayrılıp tazminat alabiliyor.
■ İşyerimize ait araçları kullanan arkadaşlarımıza zaman zaman trafik cezası kesiliyor. Bu cezaları şoför arkadaşlardan alıyoruz. Bu uygulama doğru mudur? Bu tür hataları sürekli yapan bir şoförü tazminatsız çıkartma imkanımız olabilir mi? (İSMİ SAKLI)
İş Kanunu'na göre, işçinin işini özenle yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aynı zamanda işçi, işverenin koyduğu kural ve tüzüklere de uymak zorundadır. Eğer çalışanın şahsi bir hatasından dolayı şirket zarara uğramış ise bu zararın işçiye rücu edilmesinde, yani ondan tahsil edilmesinde bir sakınca görülmüyor. Ancak bu gerekçe ile işçiyi tazminatsız işten çıkartamazsınız. takvim.com.tr Bunun için sürekli hata yapıyor olması gerekir.
Ayrıca bu süreklilik arz eden hataların işin yapılmasını etkiliyor olması da istenir. İşçiyi yazılı olarak uyardığınız halde hâlâ hatalar tekrarlanıyorsa o zaman haklı sebepten söz edilebilir.